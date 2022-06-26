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В Германии футболистки в среднем получают € 40 тыс. в год, футболисты – € 50 тыс. за матч

В Германии футболистки в среднем получают € 40 тыс. в год, футболисты – € 50 тыс. за матч
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Стали известны зарплаты футболисток в женской немецкой Бундеслиге, сообщает Bild.

В среднем футболистки в Германии зарабатывают € 40 тыс. в год. При этом мужчины, выступающие в высшем дивизионе Германии, получают в среднем € 50 тыс. за один матч. Поэтому у многих футболисток в Германии есть дополнительная работа. Во второй женской Бундеслиге почти каждая футболистка работает дополнительно.

Также существенен разрыв в трансферных затратах между мужским и женским футболом. Так, например, в 2021 году в мировом женском футболе на трансферы было потрачено почти € 2 млн, а годом ранее этот показатель составлял € 1,1 млн. При этом, в мужском футболе в прошлом году на трансферы было потрачено около € 4,6 млрд.

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