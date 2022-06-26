Ада Хегерберг объяснила, почему показала повязку с символикой ЛГБТ, празднуя забитый гол
Поделиться
Футболистка «Лиона» и сборной Норвегии Ада Хегерберг объяснила, почему продемонстрировала повязку с символикой ЛГБТ, празднуя забитый гол в матче со сборной Новой Зеландии.
Накануне встречи женских сборных Норвегии и Новой Зеландии в Осло был отменён парад сексуальных меньшинств, из-за теракта, который произошёл в ночном клубе норвежской столицы. Инцидент унёс жизни двух человек, а ещё 21 человек получил ранения разной степени тяжести.
«Когда происходят такие вещи, речь идёт о том, чтобы встать вместе и показать любовь. Мне было важно отметить радость и разнообразие в этот особый день. Потому что любить — это право человека. Я надеюсь, что мы когда-нибудь сможем оставить позади такие трагические события», — приводит слова Хегерберг Spiegel.
Комментарии
- 26 июня 2022
-
15:35
-
15:19
-
15:19
-
15:18
-
15:18
-
15:01
-
14:56
-
14:51
-
14:45
-
14:41
-
14:38
-
14:35
-
14:33
-
14:27
-
14:20
-
14:10
-
14:06
-
13:59
-
13:55
-
13:45
-
13:37
-
13:25
-
13:23
-
13:06
-
12:57
-
12:56
-
12:51
-
12:42
-
12:38
-
12:35
-
12:29
-
12:23
-
12:06
-
12:05
-
11:58
Партнерский контент