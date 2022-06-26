Ада Хегерберг объяснила, почему показала повязку с символикой ЛГБТ, празднуя забитый гол

Футболистка «Лиона» и сборной Норвегии Ада Хегерберг объяснила, почему продемонстрировала повязку с символикой ЛГБТ, празднуя забитый гол в матче со сборной Новой Зеландии.

Накануне встречи женских сборных Норвегии и Новой Зеландии в Осло был отменён парад сексуальных меньшинств, из-за теракта, который произошёл в ночном клубе норвежской столицы. Инцидент унёс жизни двух человек, а ещё 21 человек получил ранения разной степени тяжести.

«Когда происходят такие вещи, речь идёт о том, чтобы встать вместе и показать любовь. Мне было важно отметить радость и разнообразие в этот особый день. Потому что любить — это право человека. Я надеюсь, что мы когда-нибудь сможем оставить позади такие трагические события», — приводит слова Хегерберг Spiegel.