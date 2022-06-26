Диего Милито: «Интер» — подходящий клуб для Пауло Дибалы

Бывший игрок «Интера» и сборной Аргентины Диего Милито предположил, что экс-форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, находящийся сейчас в статусе свободного агента, будет блистать в миланском клубе.

«Давайте посмотрим, подпишет ли «Интер» Пауло Дибалу. Это тот игрок, который мог бы пригодиться каждому. Если есть шанс, то он должен быть подписан. Он был бы ценным игроком в клубе, который уже неплохо укомплектован.

«Интер» является подходящим для Пауло Дибалы клубом с точки зрения перезагрузки карьеры. И ему не пришлось бы менять лигу — он хорошо знает Серию А, ему не нужно было бы долго адаптироваться. Команда и болельщики встретили бы его хорошо, а желание отомстить имело бы решающее значение», — приводит слова Милито La Gazzetta dello Sport.