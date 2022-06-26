Глушаков: хорошо знаю Овечкина. Сказал ему: «Хватит народ веселить, ты чего творишь?»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о выступлении российского хоккеиста Александра Овечкина за футбольный клуб «Динамо» в матче с блогерской командой «Амкал». Напомним, Овечкин вывел на поле бело-голубых в статусе капитана и отметился забитым мячом.
«Если человек талантливый, то он должен быть талантлив во всём. Я Сашу хорошо знаю и вчера ему тоже сказал: «Хватит народ веселить. Ты чего творишь?» Вчера переписывались с ним, посмеялись немного», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, «Динамо» провело товарищеский матч с «Амкалом», разгромив соперника со счётом 5:0. Первый гол в этой встрече забил хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Затем нападающий Константин Тюкавин отметился дублем, по голу оформили Ярослав Гладышев и Николай Комличенко. Московское «Динамо» провело первый матч под руководством нового главного тренера клуба Славиши Йокановича.
- 26 июня 2022
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