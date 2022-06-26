«Сочи» объявил о трансфере трёх игроков «Твери»

Футбольный клуб «Сочи» объявил о тройном трансфере. Стан сочинцев пополнили Кирилл Ушатов, Тимофей Шипунов и Даниил Мартовой, которые в прошлом сезоне выступали под руководством Вадима Гаранина за «Тверь».

«Футболисты занимаются с командой с начала предсезонной подготовки, а также приняли участие во вчерашней игре с «Зенитом». Приветствуем в Сочи, парни!» — написала пресс-служба «Сочи».

Ранее «Чемпионат» первым сообщил, что полузащитник Кирилл Ушатов подписал трёхлетний контракт с «Сочи».

«Сочи» по итогам сезона-2021/2022 занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги стартует 15 июля. В первом туре чемпионата России сезона-2022/2023 «Сочи» сыграет с московским клубом «Торпедо».