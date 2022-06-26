Директор «Сити» — о желании победить в ЛЧ: регулярные победы в АПЛ — это наш хлеб с маслом

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано заявил, что действующие чемпионы Англии не одержимы идеей о победе в Лиге чемпионов.

«Мы не делаем победу в Лиге чемпионов нашей приоритетной целью. В этом турнире удача играет одну из главных ролей. Вы можете сыграть плохо в некоторых играх, но всё равно дойти до финала.

Мы основываемся на том, что АПЛ – это наш хлеб с маслом. Это то, чем мы зарабатываем на жизнь. Победа в Лиге чемпионов – лишь дополнительный трофей, который мы хотим получить, но мы знаем, что это может зависеть от небольшой доли везения, поэтому мы не одержимы его завоеванием», — приводит слова Сориано Sport Bible.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в полуфинале по сумме двух матчей уступил будущему победителю турнира мадридскому «Реалу».