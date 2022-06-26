Костакурта: Мальдини скоро продлит контракт. Не думаю, что руководство «Милана» — идиоты

Бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта заявил, что не представляет себе «россонери» без технического директора Паоло Мальдини и надеется, что легендарный игрок миланского клуба в скором времени подпишет новый контракт.
«Мальдини? Я хочу, чтобы он поставил подпись на своём следующем контракте с клубом. Я не могу представить «Милан» без Паоло Мальдини, не думаю, что другие люди в руководстве клуба — идиоты, и поэтому думаю, что очень скоро Мальдини подпишет продление. Я даже не считаю это какой-то насущной проблемой. Радикальное изменение стратегии было бы вредным. Мне кажется, что всё идет хорошо. Ограниченный бюджет приводит к появлению большого количества идей, я бы не стал беспокоиться об этом», — приводит слова Костакурты Tuttomercatoweb.
- 26 июня 2022
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