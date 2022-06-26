Президент «Урала» Иванов: с чего вдруг Хачатурянц должен уйти? Он ничего плохого не сделал
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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию, согласно которой Ащот Хачатурянц завтра, 27 июня, объявит об уходе с поста главы Российской Премьер-Лиги.
«Я не слышал о том, что завтра Хачатурянц объявит о своём уходе. С чего он вдруг должен покинуть свой пост? Мне кажется, что ничего такого плохого не сделал для лиги. Пока он делает всё только хорошее», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В мае «Чемпионат» сообщал, что Хачатурянц подаст в отставку с поста президента РПЛ по собственному желанию по окончании сезона-2021/2022. Напомним, Хачатурянц стал исполняющим обязанности главы лиги в октябре прошлого года, после того как бывший президент РПЛ Сергей Прядкин покинул пост.
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