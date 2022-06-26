RMC: Неймар хочет уйти из «ПСЖ», он недоволен президентом клуба

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар всерьёз задумался об уходе из команды. 30-летний бразилец хочет покинуть стан парижан из-за недовольства президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи, информирует RMC Sport.
Согласно сведениям источника, Неймару не понравились недавние высказывания Аль-Хелаифи в прессе. Президент «ПСЖ» на вопрос о возможном уходе Неймара ответил, что ожидает от всех без исключения футболистов большей самоотдачи, нежели в прошлом сезоне. После этого бразильский форвард считает, что в клубе не ценят его, а он хочет чувствовать себя лидером команды.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» в летнее трансферное окно планирует разгрузить зарплатную ведомость и готов избавиться от нескольких игроков. Неймар с его заработной платой около € 50 млн за один сезон является одним из кандидатов на уход.
Напомним, 30-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным по потраченной сумме для мирового футбола. Контрактное соглашение Неймара с парижанами рассчитано до 2025 года.
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