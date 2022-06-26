Овечкин — об игре за «Динамо»: осуществил мечту. Этот момент запомнится на всю жизнь

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что исполнил свою мечту, сыграв за футбольный клуб «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом».



«Спасибо огромное «Динамо» за то, что осуществили мою мечту сыграть за родной клуб! Это незабываемые эмоции для меня, моей семьи и друзей! Этот момент запомнится мне на всю жизнь», — написал Овечкин на своей странице в социальных сетях.



Напомним, Овечкин заключил контракт с московским «Динамо» на один матч. В игре с «Амкалом» российский хоккеист отметился голом и вывел команду на поле в капитанской повязке. Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась победой бело-голубых со счётом 5:0.