Костакурта назвал игрока «Ювентуса», который станет ключевым в борьбе клуба с «Интером»

Бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта заявил, что Федерико Кьеза может стать тем самым игроком, благодаря которому «Ювентус» сможет навязать борьбу «Интеру» в следующем сезоне Серии А.

«Интригует ли меня «Ювентус»? Да, но многое будет зависеть от восстановления Федерико Кьезы, одного из лучших футболистов Европы. Если он наберёт нужные кондиции, «Ювентус» будет бороться с «Интером». Этот футболист будет ключевым фактором, который больше всего может сдвинуть балансы. Больше, чем вероятный трансфер Поля Погба», — приводит слова Костакурты Tuttomercatoweb.

Напомним, в январе 2022 года Федерико Кьеза получил травму передней крестообразной связки колена. Нынешним летом туринский «Ювентус» активировал опцию выкупа нападающего сборной Италии у «Фиорентины» за € 40 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов.