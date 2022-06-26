Квинси Промес: 10-й номер в «Спартаке» вернулся к тому, у кого и должен быть

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал возвращение себе 10-го номера. Нидерландец подчеркнул, что выступать с «десяткой» на спине – это важно для него. В прошлом сезоне 10-й номер принадлежал Зелимхану Бакаеву.
«Десятый номер? Для меня он многое значит. Для кого-то это просто номер, но не для меня. У меня с «десяткой» связаны яркие воспоминания и события. Считаю, номер вернулся к тому, у кого и должен быть», — сказал Промес в видео пресс-службы «Спартака».
Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге, а также стал обладателем Кубка страны по футболу. Чемпионом России стал «Зенит» — именно с сине-бело-голубыми «Спартаку» предстоит встретиться в матче за Суперкубок. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена», 9 июля. Этот матч откроет официальный футбольный сезон-2022/2023 в России.
- 26 июня 2022
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