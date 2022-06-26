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«Урал» сыграл вничью с «Акроном» в товарищеском матче с тремя таймами

«Урал» сыграл вничью с «Акроном» в товарищеском матче с тремя таймами
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Сегодня, 26 июня, «Урал» сыграл товарищеский матч с тольяттинским «Акроном». Матч прошёл на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встреча завершилась вничью, счёт – 2:2. Отметим, что команды провели на поле три тайма по 45 минут.

Счёт был открыт в первом тайме. На 42-й минуте отличился нападающий гостей Карим Гираев. На 46-й минуте полузащитник «Урала» Александр Юшин сравнял счёт.

На 114-й минуте форвард Святослав Кожедуб вывел «Акрон» вперёд. Через четыре минуты нападающий хозяев Даниил Арсентьев забил ответный мяч.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Урал» занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит». «Акрон» расположился на девятой строчке в Футбольной национальной лиге, которая теперь называется Первой лигой. «Торпедо» — победитель турнира, вышедший в РПЛ.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
26 июня 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург, Россия
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти, Россия
0:1 Гираев – 42'   1:1 Юшин – 46'   1:2 Кожедуб – 114'   2:2 Арсентьев – 118'
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