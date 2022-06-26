«Ахмат» — фаворит в борьбе за Агаларова. Стороны ведут продвинутые переговоры
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«Ахмат» – фаворит в борьбе за нападающего «Уфы» Гамида Агаларова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны близки к соглашению.
«Ахмат» далеко продвинулся в переговорах с «Уфой» и стороной футболиста. Сейчас грозненский клуб — главный претендент на Агаларова. При этом у Гамида нет вариантов в Европе и в топ-клубах РПЛ», — добавил источник «Чемпионата».
В минувшем сезоне 21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 19 голов в 29 матчах. Однако это не помогло «Уфе» сохранить прописку в высшем дивизионе страны: клуб из столицы Башкортостана впервые за восемь лет сыграет в Первой лиге (ранее — ФНЛ). Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
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