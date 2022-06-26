Квинси Промес прокомментировал переход Антона Зиньковского в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о новичке команды полузащитнике Антоне Зиньковском.
«Думаю, в РПЛ все его отлично знают. Отличный игрок с впечатляющей статистикой.
Следил за ним и знаю его сильные качества. И очень рад, что наша группа атаки укрепилась таким игроком. Отлично, что теперь Зиньковский с нами.
Уже предвкушаю, как мы будем играть вместе. Надеюсь, у нас получится часто радовать болельщиков. Два Антохи!» — сказал Промес в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, бывший полузащитник «Крыльев Советов» подписал контракт с красно-белыми до 2027 года. В «Спартаке» Зиньковский будет играть под 17-м номером. По итогам минувшего сезона полузащитник стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, сделав девять голевых передач.
«Спартак» объявил о трансфере Антона Зиньковского:
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