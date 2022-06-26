Футболистка «Барселоны» отреагировала на теракт около гей-клуба в Норвегии
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Полузащитница испанской «Барселоны» и сборной Норвегии Каролина Хансен отреагировала на стрельбу рядом с гей-клубом в Осло. Погибли два человека, около 20 получили ранения.
«Ненавидеть другого человека так сильно, что ты желаешь ему смерти лишь из-за того, что он показывает любовь, пугает меня. 25 июня должен был быть такой великий день для любви», — написала Хансен в «Твиттере».
25 июня в Осло должен был пройти гей-прайд (акция, которая предназначена для демонстрации существования в обществе ЛГБТ), однако он был отменён из-за стрельбы.
27-летняя Хансен перешла в «Барселону» в 2019 году. Ранее она выступала за немецкий «Вольфсбург».
ФИФА хочет облегчить участие трансгендеров в женском футболе. Видеоролик:
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