Квинси Промес рассказал о подготовке «Спартака» к Суперкубку России с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о подготовке команды к финальному матчу за Суперкубок России с «Зенитом».
«Сейчас важно потрудиться и набрать хорошую форму. Впереди у нас Суперкубок. И три товарищеских матча – это подготовка к игре за трофей. Сегодня посмотрим, кто в каком состоянии. А об изменениях в тактике пообщаемся попозже. Сейчас важнее, что все здоровы и тренируются изо всех сил, чтобы быть готовыми к «Зениту», — сказал Промес в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, «Спартак» сыграет в матче за Суперкубок в ранге победителя Кубка России. «Зенит» же стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Игра за трофей пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Ранее сообщалось, что московская команда может бойкотировать встречу из-за её проведения в Санкт-Петербурге, но в итоге «Спартак» согласился принять участие в матче.
Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»:
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