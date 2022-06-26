Квинси Промес рассказал о подготовке «Спартака» к Суперкубку России с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о подготовке команды к финальному матчу за Суперкубок России с «Зенитом».



«Сейчас важно потрудиться и набрать хорошую форму. Впереди у нас Суперкубок. И три товарищеских матча – это подготовка к игре за трофей. Сегодня посмотрим, кто в каком состоянии. А об изменениях в тактике пообщаемся попозже. Сейчас важнее, что все здоровы и тренируются изо всех сил, чтобы быть готовыми к «Зениту», — сказал Промес в интервью клубной пресс-службе.



Напомним, «Спартак» сыграет в матче за Суперкубок в ранге победителя Кубка России. «Зенит» же стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Игра за трофей пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».



Ранее сообщалось, что московская команда может бойкотировать встречу из-за её проведения в Санкт-Петербурге, но в итоге «Спартак» согласился принять участие в матче.

Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»: