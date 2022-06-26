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Неймар сыграл менее 50% времени после перехода в «ПСЖ» в 2017 году

Неймар сыграл менее 50% времени после перехода в «ПСЖ» в 2017 году
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Нападающий «ПСЖ» Неймар с момента перехода во французский клуб провёл за него на поле 7832 минуты. Это лишь 48,6 от общего числа минут (16110), которые бразильский футболист мог отыграть за «ПСЖ». Об этом сообщает Whoscored в «Твиттере».

Сегодня, 26 июня, появилась информация, что 30-летний Неймар планирует уйти из парижской команды после высказываний президента клуба Нассера Аль-Хелаифи. После этого бразильский форвард посчитал, что в клубе не ценят его, а он хочет чувствовать себя лидером команды.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. В 144 матчах нападающий забил 100 голов и отдал 60 результативных передач.

Новак Джокович набивает мяч вместе с Неймаром и Марко Верратти. Видеоролик:

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