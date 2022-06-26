Источник: защитник «Сочи» Родригао близок к переходу в «Зенит»

Защитник «Сочи» Родригао может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените». Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, клубы близки к договорённости о трансфере 26-летнего бразильца. Отметим, что Родригао – это второй игрок «Сочи», которого связывают с переходом в «Зенит». Ранее сообщалось о переговорах сине-бело-голубых с нападающим сочинцев Матео Кассьеррой.
Напомним, Родригао выступает за «Сочи» с июля 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента. Контракт бразильского футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
В сезоне-2021/2022 Родригао сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:
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