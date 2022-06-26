Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: защитник «Сочи» Родригао близок к переходу в «Зенит»

Источник: защитник «Сочи» Родригао близок к переходу в «Зенит»
Комментарии

Защитник «Сочи» Родригао может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клубы близки к договорённости о трансфере 26-летнего бразильца. Отметим, что Родригао – это второй игрок «Сочи», которого связывают с переходом в «Зенит». Ранее сообщалось о переговорах сине-бело-голубых с нападающим сочинцев Матео Кассьеррой.

Напомним, Родригао выступает за «Сочи» с июля 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента. Контракт бразильского футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

В сезоне-2021/2022 Родригао сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:

Новость по теме
В «Зените» сообщили, что сделка с «Коринтиансом» по Ивану и Мантуану ещё не согласована
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022