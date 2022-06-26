Шунин рассказал, каково было играть в одной команде с Овечкиным

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал товарищеский матч с «Амкалом» (5:0) и выход на поле в составе его команды российского хоккеиста Александра Овечкина.



«Мне очень понравилось, что было много болельщиков. Получился такой праздник, ведь мы играем для них. Как игралось с Овечкиным? Игралось отлично. Считаю, что это очень круто, что Саша сыграл за нас. Он об этом долго мечтал и хотел провести хотя бы один матч. Ему очень понравилось, у него много позитивных эмоций. Думаю, что не меньше, чем на льду», — рассказал Шунин в видео, опубликованном в телеграм-канале «Динамо».

36-летний Овечкин вышел на поле с капитанской повязкой и отыграл чуть больше 10 минут. За это время хоккеист успел отметиться забитым мячом.