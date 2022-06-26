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Кавазашвили: за Хачатурянцем по пятам будет идти кличка Невежда, если уйдёт из РПЛ

Кавазашвили: за Хачатурянцем по пятам будет идти кличка Невежда, если уйдёт из РПЛ
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Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался на тему возможного ухода президента РПЛ Ашота Хачатурянца со своей должности. Ранее сообщалось, что функционер сообщит о своём решении клубам лиги 27 июня.

«Хачатурянцу предложили пост президента РПЛ, и, видимо, Ашот понял, что может усидеть на двух стульях и будет заниматься тем делом, которым, как он считает, владеет в совершенстве. Но мы увидели то, что видим сейчас. Почему руководство РФС не делает то, что обязано делать, а именно искать сапожника для того, чтобы он сшил профессионально сапоги? Но нельзя же привести балерину и посадить в условную шахту, в которой надо сделать дыру. Я очень удивлён решением Хачатурянца, но раз уж он собрался, то будет жить спокойно, но за ним будет идти по пятам кличка Невежда, — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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