Кавазашвили: за Хачатурянцем по пятам будет идти кличка Невежда, если уйдёт из РПЛ

Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался на тему возможного ухода президента РПЛ Ашота Хачатурянца со своей должности. Ранее сообщалось, что функционер сообщит о своём решении клубам лиги 27 июня.
«Хачатурянцу предложили пост президента РПЛ, и, видимо, Ашот понял, что может усидеть на двух стульях и будет заниматься тем делом, которым, как он считает, владеет в совершенстве. Но мы увидели то, что видим сейчас. Почему руководство РФС не делает то, что обязано делать, а именно искать сапожника для того, чтобы он сшил профессионально сапоги? Но нельзя же привести балерину и посадить в условную шахту, в которой надо сделать дыру. Я очень удивлён решением Хачатурянца, но раз уж он собрался, то будет жить спокойно, но за ним будет идти по пятам кличка Невежда, — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 26 июня 2022
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