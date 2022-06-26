«Химки» объявили о подписании защитника «КАМАЗа»

Защитник «КАМАЗа» Валентин Пальцев присоединился к подмосковным «Химкам». Об этом сообщается на официальном сайте красно-чёрных.
20-летний футболист уже присоединился к команде и начал тренировки. Как отмечает интернет-портал Transfermarkt, сумма трансфера составила € 22 тыс.
Пальцев выступал за «КАМАЗ» с марта 2022 года. Статистический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в € 250 тыс.
В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 российский футболист сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.
Подмосковные «Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-чёрные сыграли со «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах. «Химки» оказались сильнее, поэтому остались в РПЛ.
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