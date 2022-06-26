«Химки» победили «Торпедо-2» в товарищеском матче, проигрывая к 9-й минуте 0:2

Сегодня, 26 июня, подмосковные «Химки» сыграли товарищеский матч со второй командой «Торпедо». Встреча прошла на стадионе «Сатурн» в Раменском. Красно-чёрные одержали победу – 3:2.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На второй минуте отличился полузащитник автозаводцев Александр Климов. Через семь минут преимущество второй команды «Торпедо» укрепил хавбек Сергей Кочетков.



На 15-й минуте один мяч отыграл защитник «Химок» Дмитрий Тихий. На 76-й минуте счёт сравнял нападающий красно-чёрных Аршак Корян. На 90-й минуте форвард оформил дубль.



По итогам завершившегося сезона-2021/2022 подмосковные «Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Для того чтобы сохранить прописку в РПЛ, «Химкам» пришлось сыграть в стыковых матчах со «СКА-Хабаровск», который они победили и остались в высшем дивизионе.