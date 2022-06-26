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«Химки» победили «Торпедо-2» в товарищеском матче, проигрывая к 9-й минуте 0:2

«Химки» победили «Торпедо-2» в товарищеском матче, проигрывая к 9-й минуте 0:2
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Сегодня, 26 июня, подмосковные «Химки» сыграли товарищеский матч со второй командой «Торпедо». Встреча прошла на стадионе «Сатурн» в Раменском. Красно-чёрные одержали победу – 3:2.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На второй минуте отличился полузащитник автозаводцев Александр Климов. Через семь минут преимущество второй команды «Торпедо» укрепил хавбек Сергей Кочетков.

На 15-й минуте один мяч отыграл защитник «Химок» Дмитрий Тихий. На 76-й минуте счёт сравнял нападающий красно-чёрных Аршак Корян. На 90-й минуте форвард оформил дубль.

По итогам завершившегося сезона-2021/2022 подмосковные «Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Для того чтобы сохранить прописку в РПЛ, «Химкам» пришлось сыграть в стыковых матчах со «СКА-Хабаровск», который они победили и остались в высшем дивизионе.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
26 июня 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
3 : 2
Торпедо-2
Москва, Россия
0:1 – 3'   0:2 – 9'   1:2 – 15'   2:2 – 76'   3:2 – 90+3'
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