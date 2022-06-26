Гаджиев процитировал Высоцкого, отвечая на вопрос о возможном уходе Хачатурянца из РПЛ

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о возможном уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ. Сообщалось, что функционер объявит о своём решении завтра, 27 июня.

«Как пел Высоцкий: «Ходят слухи по домам. А бяззубые старухи их разносют по умам». Но в то же время дыма без огня не бывает. Слухи об уходе Хачатурянца идут давно. Чьи-то интересы продвигаются за счёт подобного рода разговоров. Один раз уже говорили о том, что он уйдёт сегодня, но по итогу он остался. Его назначение было связано с желанием Дюкова. Дюкову я доверяю, с его стороны поспешных, опрометчивых решений я не видел. Я не удивлюсь уходу Хачатурянца. Если он уйдёт, не думаю, что это будет его собственная инициатива, просто так сложатся обстоятельства. Он же самодостаточный человек, и я не думаю, что он будет цепляться за это место», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.