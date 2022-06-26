«Нижний Новгород» ведёт переговоры по трансферу защитника «Арсенала» Степанова

«Нижний Новгород» сделал предложение тульскому «Арсеналу» по трансферу защитника Данилы Степанова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Степанов хочет играть в РПЛ, но предложение «Нижнего Новгорода» пока не устраивает туляков. «Арсенал» хочет выручить за Степанова 40 миллионов рублей», — добавил собеседник «Чемпионата».

22-летний Степанов с июля по декабрь 2021 года выступал за туляков на правах аренды из «Рубина». Позднее «Арсенал» выкупил права на футболиста. По сведениям Transfermarkt, сумма сделки составила € 400 тыс.

В сезоне-2021/2022 Степанов в 30 матчах чемпионата и Кубка России забил гол и отдал четыре результативные передачи. Соглашение футболиста с «Арсеналом» истекает в 2025 году.

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