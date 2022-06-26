Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нижний Новгород» ведёт переговоры по трансферу защитника «Арсенала» Степанова

«Нижний Новгород» ведёт переговоры по трансферу защитника «Арсенала» Степанова
Комментарии

«Нижний Новгород» сделал предложение тульскому «Арсеналу» по трансферу защитника Данилы Степанова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Степанов хочет играть в РПЛ, но предложение «Нижнего Новгорода» пока не устраивает туляков. «Арсенал» хочет выручить за Степанова 40 миллионов рублей», — добавил собеседник «Чемпионата».

22-летний Степанов с июля по декабрь 2021 года выступал за туляков на правах аренды из «Рубина». Позднее «Арсенал» выкупил права на футболиста. По сведениям Transfermarkt, сумма сделки составила € 400 тыс.

В сезоне-2021/2022 Степанов в 30 матчах чемпионата и Кубка России забил гол и отдал четыре результативные передачи. Соглашение футболиста с «Арсеналом» истекает в 2025 году.

Каким будет новый «Спартак»? Подробный разбор с Максом КБ Телега. Премьер-лига несправедливости #9:

Новость по теме
«Нижний Новгород» ведёт переговоры о переходе хорватского полузащитника Чурича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022