Неймар может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед». Бразильца также хочет «Ньюкасл»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 30-летнего бразильца заинтересованы два английских клуба, сообщает RMC Sport.
По информации источника, «Манчестер Юнайтед» может пригласить бразильского форварда, если команду покинет 37-летний нападающий Криштиану Роналду. Также в качестве претендента выступает «Ньюкасл Юнайтед».
Ранее стало известно, что Неймар хочет покинуть французский клуб. Футболист считает, что его не ценят в «ПСЖ», также его задели слова президента клуба Нассера Аль-Хелаифи насчёт самоотдачи футболистов парижан.
При этом сообщалось, что и сам «ПСЖ» намерен расстаться с Неймаром, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Напомним, бразилец выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:
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