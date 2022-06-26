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Юри Алберто вернул упоминание о «Зените» в соцсеть

Юри Алберто вернул упоминание о «Зените» в соцсеть
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Бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто вернул в профиль одной из соцсетей аватар с изображением себя в футболке российского клуба, а также упоминание об аккаунте петербуржцев в гиперссылке. Ранее эта информация была удалена, а фотография изменена на нейтральную.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что приоритет 21-летнего футболиста в настоящий момент — временная игра на родине. Алберто активно интересуется «Коринтианс», который готов арендовать Юри и предложить «Зениту» в аналогичной форме двух футболистов — голкипера Ивана и полузащитника Густаво Мантуана. Российский клуб может арендовать обоих игроков на предстоящий сезон.

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