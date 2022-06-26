В «Химках» сообщили, что подписали контракт с вратарём Митрюшкиным

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб подписал контракт с бывшим вратарём московского «Спартака» Антоном Митрюшкиным.

«Мы заключили контракт с Митрюшкиным на два года. Теперь мы спокойны за вратарскую линию. Лантратов будет основным голкипером, Митрюшкин, Тусеев – запасные. Мы довольны этим подписанием, у нас сейчас серьёзный коллектив во вратарской линии с хорошей конкуренцией», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее голкипер находился на просмотре в «Химках». Митрюшкин является воспитанником «Спартака». За основную команду Антон сыграл в трёх матчах. Также вратарь играл за «Сьон» и «Фортуну». Последним клубом Митрюшкина было дрезденское «Динамо».