В «Химках» сообщили, что подписали контракт с вратарём Митрюшкиным
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб подписал контракт с бывшим вратарём московского «Спартака» Антоном Митрюшкиным.
«Мы заключили контракт с Митрюшкиным на два года. Теперь мы спокойны за вратарскую линию. Лантратов будет основным голкипером, Митрюшкин, Тусеев – запасные. Мы довольны этим подписанием, у нас сейчас серьёзный коллектив во вратарской линии с хорошей конкуренцией», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее голкипер находился на просмотре в «Химках». Митрюшкин является воспитанником «Спартака». За основную команду Антон сыграл в трёх матчах. Также вратарь играл за «Сьон» и «Фортуну». Последним клубом Митрюшкина было дрезденское «Динамо».
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