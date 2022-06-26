Терюшков: Хачатурянц может уйти из РПЛ? Поддержим любое его решение
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о новостях, связанных с возможным уходом Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Не могу это прокомментировать, потому что данной информации у меня нет. Никаких заявлений от Ашота Рафаиловича не было. Поддержим любое его решение. Верю ли я, что он может уйти? Честно, не знаю», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее сообщалось, что Хачатурянц объявит о своём решении клубам лиги завтра, 27 июня. Он стал исполняющим обязанности президента лиги 5 октября 2021 года, а затем стал единственным кандидатом на выборах.
Новость по темеГаджиев процитировал Высоцкого, отвечая на вопрос о возможном уходе Хачатурянца из РПЛ
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