Терюшков: Хачатурянц может уйти из РПЛ? Поддержим любое его решение

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о новостях, связанных с возможным уходом Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Не могу это прокомментировать, потому что данной информации у меня нет. Никаких заявлений от Ашота Рафаиловича не было. Поддержим любое его решение. Верю ли я, что он может уйти? Честно, не знаю», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц объявит о своём решении клубам лиги завтра, 27 июня. Он стал исполняющим обязанности президента лиги 5 октября 2021 года, а затем стал единственным кандидатом на выборах.

Новость по теме Гаджиев процитировал Высоцкого, отвечая на вопрос о возможном уходе Хачатурянца из РПЛ

Президент РПЛ — о титульном спонсоре и проблемах «Факела». Видео: