Президент «Коринтианса»: мы хотим взять Алберто, но до перехода ещё далеко

Президент бразильского «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Юри Алберто.



«На мой взгляд, Юри Алберто – шикарный нападающий. Я не сомневаюсь, что он подойдёт любому клубу мира. Ему 21 год, он отличный игрок.



Конечно, мы хотим его взять. Но до его перехода ещё далеко. Мы пытаемся усилить команду. Если не получится заполучить его, будем искать кого-то другого.



Я не хочу говорить о незавершённых переговорах. Не хочу вызывать чрезмерные ожидания у болельщиков. Мы работаем над усилением команды», — цитирует Монтейру Алвеса ESPN.



Ранее стало известно, что «Зенит» может отдать Алберто в аренду в «Коринтианс», а в обратном направлении могут отправиться вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.

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