Деян Ловрен рассказал, почему подал в суд на одно из хорватских СМИ

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, почему подал в суд на одно из хорватских изданий.



«Я всегда принимал критику, для меня это не проблема, но здесь дело было в уважении ко мне и моей семье. Есть определённый предел высказываний, которые я могу допустить, но в данном случае я пойду в суд.



И в случае победы в суде я передам все деньги, которые могут выплатить мне по моему иску, людям, которым они действительно нужны. Для меня это вопрос не денег, а уважения. Уважаю свое имя и честь, чтобы позволить писать о себе что угодно», — цитирует Ловрена «Матч ТВ».



Напомним, в одном из изданий было опубликовано фото несовершеннолетней дочери футболиста. Позже материал был удалён, а издание принесло игроку извинения.

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