Деян Ловрен рассказал, почему подал в суд на одно из хорватских СМИ

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, почему подал в суд на одно из хорватских изданий.
«Я всегда принимал критику, для меня это не проблема, но здесь дело было в уважении ко мне и моей семье. Есть определённый предел высказываний, которые я могу допустить, но в данном случае я пойду в суд.
И в случае победы в суде я передам все деньги, которые могут выплатить мне по моему иску, людям, которым они действительно нужны. Для меня это вопрос не денег, а уважения. Уважаю свое имя и честь, чтобы позволить писать о себе что угодно», — цитирует Ловрена «Матч ТВ».
Напомним, в одном из изданий было опубликовано фото несовершеннолетней дочери футболиста. Позже материал был удалён, а издание принесло игроку извинения.
Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ:
- 26 июня 2022
-
21:38
-
21:32
-
21:30
-
21:19
-
21:14
-
21:03
-
20:58
-
20:52
-
20:43
-
20:40
-
20:35
-
20:25
-
20:24
-
20:19
-
20:16
-
20:03
-
20:00
-
19:55
-
19:38
-
19:35
-
19:32
-
19:28
-
19:17
-
19:16
-
18:48
-
18:43
-
18:41
-
18:38
-
18:34
-
18:24
-
18:15
-
18:14
-
18:09
-
17:53
-
17:44