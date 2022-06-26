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Деян Ловрен рассказал, почему подал в суд на одно из хорватских СМИ

Деян Ловрен рассказал, почему подал в суд на одно из хорватских СМИ
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, почему подал в суд на одно из хорватских изданий.

«Я всегда принимал критику, для меня это не проблема, но здесь дело было в уважении ко мне и моей семье. Есть определённый предел высказываний, которые я могу допустить, но в данном случае я пойду в суд.

И в случае победы в суде я передам все деньги, которые могут выплатить мне по моему иску, людям, которым они действительно нужны. Для меня это вопрос не денег, а уважения. Уважаю свое имя и честь, чтобы позволить писать о себе что угодно», — цитирует Ловрена «Матч ТВ».

Напомним, в одном из изданий было опубликовано фото несовершеннолетней дочери футболиста. Позже материал был удалён, а издание принесло игроку извинения.

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