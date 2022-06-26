Стукалов — об Агаларове в «Ахмате»: было бы правильно по заслугам, чтобы оказался в топ-5

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал информацию «Чемпионата» о переговорах «Ахмата» по переходу 21-летнего форварда уфимцев Гамида Агаларова.

«Это плюс, что Гамид будет в РПЛ. Но мне кажется, что он мог быть в других командах, где есть другие цели и задачи. Я не говорю, что «Ахмат» не тот клуб, куда надо идти. Но если он оказался бы в топ-5 – было бы более правильно по его заслугам. Надеюсь, что «Ахмат» вместе с Агаларовым войдёт в топ-5 в предстоящем сезоне.



Подождать предложений от Европы? Не знаю, время-то идёт, и парень однозначно заслуживает играть в РПЛ, продолжать радовать болельщиков. Он сам должен решать, куда надо перейти», — приводит слова Стукалова Metaratings.

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