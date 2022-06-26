Червиченко рассказал, почему отрицательно отнесётся к возможному уходу Хачатурянца из РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новости о возможном уходе Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Отрицательно отнесусь к уходу Хачатурянца. Как мне кажется, он хороший и достойный человек на своём посту. Будет жалко, если он уйдёт. Насколько я слышал, это всё из-за возни с санкционными вещами. На мой взгляд, он неплохо смотрелся на посту президента лиги.
Вижу ли я Алаева президентом РПЛ? За всё время Алаев не мог себя проявить, и, честно говоря, не могу даже припомнить какую-то полезную вещь, которую он сделал для нашего футбола. Алаев — не фигура, может быть, как промежуточная — да. Но это не тот человек, который способен кому-то противостоять, с кем-то спорить, настаивать на своём. Если его назначат, то это будет флюгер, который будет подстраиваться под любые дуновения. А как обычно бывает, от этого никакого толку», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Каким будет новый «Спартак»? Подробный разбор с Максом КБ Телега. Премьер-лига несправедливости #9:
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