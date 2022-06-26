«Фенербахче» интересен украинец Довбик. Сообщалось, что клуб близок к подписанию Дзюбы

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артём Довбик входит в сферу интересов турецкого «Фенербахче». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере». По сведениям источника, также 25-летнего футболиста хотят подписать «Галатасарай», «Бешикташ» и «Трабзонспор», а также ряд команд из Италии, Англии и Германии.
Напомним, в середине июня сообщалось, что «Фенербахче» близок к подписанию контракта с российским нападающим Артёмом Дзюбой, находящемся в статусе свободного агента. Однако член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки в интервью «Чемпионату» назвал эту информацию слухами.
В минувшем сезоне Довбик в 18 матчах во всех турнирах забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает в декабре 2024 года.
- 26 июня 2022
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