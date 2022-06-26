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Скопинцев: нашли с Овечкиным общий язык. Спросил у него про бизнес — куда вложиться

Скопинцев: нашли с Овечкиным общий язык. Спросил у него про бизнес — куда вложиться
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о российском хоккеисте Александре Овечкине, сыгравшем за бело-голубых в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0).

Журналист: Перед матчем на разминке вы работали в паре с Овечкиным. Как так получилось?

Скопинцев: Ну он обратился по адресу.

Журналист: К самому техничному?

Скопинцев: К воспитаннику «Динамо». Два воспитанника «Динамо», это символизм. И я знаю хоккейную тематику, мы нашли общий язык. Показал ему пару движений.

Журналист: Что он спрашивал?

Скопинцев: Как гетры натягивать, как тейпироваться.

Журналист: Что вы спросили?

Скопинцев: Ну насчёт хоккея. Насчёт бизнеса.

Журналист: В смысле?

Скопинцев: Куда вложить деньги, что как.

Журналист: Куда?

Скопинцев: Когда стану успешным бизнесменом, поделюсь информацией.

Журналист: Американские ценные бумаги?

Скопинцев: Вкладываем в русскую землю.

Об этом защитник «Динамо» рассказал в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Александр Овечкин заключил контракт с «Динамо» на один матч – товарищескую игру с «Амкалом». Хоккеист вывел команду с капитанской повязкой и отметился забитым голом.

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