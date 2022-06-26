Скопинцев: нашли с Овечкиным общий язык. Спросил у него про бизнес — куда вложиться

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о российском хоккеисте Александре Овечкине, сыгравшем за бело-голубых в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0).



Журналист: Перед матчем на разминке вы работали в паре с Овечкиным. Как так получилось?



Скопинцев: Ну он обратился по адресу.



Журналист: К самому техничному?



Скопинцев: К воспитаннику «Динамо». Два воспитанника «Динамо», это символизм. И я знаю хоккейную тематику, мы нашли общий язык. Показал ему пару движений.



Журналист: Что он спрашивал?



Скопинцев: Как гетры натягивать, как тейпироваться.



Журналист: Что вы спросили?



Скопинцев: Ну насчёт хоккея. Насчёт бизнеса.



Журналист: В смысле?



Скопинцев: Куда вложить деньги, что как.



Журналист: Куда?



Скопинцев: Когда стану успешным бизнесменом, поделюсь информацией.



Журналист: Американские ценные бумаги?



Скопинцев: Вкладываем в русскую землю.



Об этом защитник «Динамо» рассказал в интервью «РБ Спорт».



Напомним, Александр Овечкин заключил контракт с «Динамо» на один матч – товарищескую игру с «Амкалом». Хоккеист вывел команду с капитанской повязкой и отметился забитым голом.