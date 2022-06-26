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Пименов: мы переубедили Лоськова. Такие люди должны быть в «Локомотиве»

Пименов: мы переубедили Лоськова. Такие люди должны быть в «Локомотиве»
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Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов рассказал о том, что он и Олег Пашинин повлияли на решение Дмитрия Лоськова не уходить из молодёжного департамента железнодорожников.

«Отговорили — неправильное слово. Мы встретились с Дмитрием Вячеславовичем, обсудили всю ситуацию, посоветовали, но не только я советовал. Так скажем, переубедили. Здесь надо убирать эмоции на второй план, тем более Лоськов — легенда «Локомотива» и бывший капитан команды, мой хороший друг. Такие люди обязательно должны быть в «Локомотиве». Огромный плюс, что такой специалист остаётся в клубе. Таких легенд единицы», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

Напомним, в апреле «Локомотив» объявил о том, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин уйдут из тренерского штаба основной команды. Позднее стало известно, что Пашинин станет руководителем программы развития футбола «Локомотива», а Лоськов – его заместителем.

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