Мостовой — о Ларссоне: вы и дальше целуйте их с Тедеско туда, куда у нас любят целовать

Бывший российский футболист Александр Мостовой раскритиковал бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско (ныне тренирует «РБ Лейпциг) и форварда Джордана Ларссона, находящегося в аренде в АИКе. Ранее шведский форвард обрадовался, чтобы ему не придётся отрабатывать контракт с российским клубом до конца из-за нового правила ФИФА.
«Что касается ситуации с Ларссоном, вы же помните, как коридор устраивали «величайшему» тренеру Тедеско. А через пару дней, как «Спартак» исключили из Лиги Европы, он первым сказал, что правильно сделали. А вы и дальше делайте коридоры, целуйте их с Тедеско туда, куда у нас любят целовать. Это другое поколение и поэтому они себя так и ведут», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Каким будет новый «Спартак»? Подробный разбор с Максом КБ Телега. Премьер-лига несправедливости #9:
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