Канищев — о возможном уходе Хачатурянца: страна от этого потеряет героя? Уйдёт и уйдёт

Бывший советский футболист Александр Канищев высказался о возможном уходе Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги.

«Это же слухи. Ну уйдет и уйдет. Страна от этого потеряет своего героя? На его место придёт другой. Хачатурянц что-то великое сделал для нашего футбола, чтобы мы задавались вопросом — уйдёт или нет? Не очень понимаю персону, которую нужно так обсуждать. Вот если бы Дюков заявил о своём уходе самостоятельно, это, конечно, тоже была бы потеря, но совершенно не критическая. Александр Валерьевич – бизнесмен. Спорт – это спорт. Руководить спортом тоже не просто. А Хачатурянц… Я не очень понимаю, стоит ли напрягать свои умственные способности для того, чтобы думать об его уходе. Этот вопрос совершенно меня не беспокоит. Если бы с его уходом рухнул с вершины весь российский футбол, меня бы это напрягло. Но наш футбол с той вершины, которую он занимает, точно не рухнет», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.