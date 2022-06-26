Канищев — о возможном уходе Хачатурянца: страна от этого потеряет героя? Уйдёт и уйдёт

Бывший советский футболист Александр Канищев высказался о возможном уходе Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги.
«Это же слухи. Ну уйдет и уйдет. Страна от этого потеряет своего героя? На его место придёт другой. Хачатурянц что-то великое сделал для нашего футбола, чтобы мы задавались вопросом — уйдёт или нет? Не очень понимаю персону, которую нужно так обсуждать. Вот если бы Дюков заявил о своём уходе самостоятельно, это, конечно, тоже была бы потеря, но совершенно не критическая. Александр Валерьевич – бизнесмен. Спорт – это спорт. Руководить спортом тоже не просто. А Хачатурянц… Я не очень понимаю, стоит ли напрягать свои умственные способности для того, чтобы думать об его уходе. Этот вопрос совершенно меня не беспокоит. Если бы с его уходом рухнул с вершины весь российский футбол, меня бы это напрягло. Но наш футбол с той вершины, которую он занимает, точно не рухнет», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 26 июня 2022
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