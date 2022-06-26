Санчес, вероятно, разорвёт контракт с «Интером». Он отклонил предложения от пяти команд

Нападающий «Интера» Алексис Санчес с большой долей вероятности покинет команду в летнее трансферное окно. Вероятно, чилийский футболист договорится с действующим клубом о разрыве контракта за год до его окончания. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport. По сведениям источника, 33-летний игрок ранее отклонил предложения от «Севильи», «Вильярреала», «Галатасарая», «Марселя» и «Сентрал Депортес» (Чили).

Cанчес стал игроком «Интера» в 2019 году. В 109 матчах за команду Алексис забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи. Ранее чилийский нападающий играл за «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал», «Барселону», «Удинезе» и «Ривер Плейт».

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