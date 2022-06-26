Канчельскис: «Зенит» — денежный мешок, как «ПСЖ», но по результатам — средний клуб Европы

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис критически высказался о санкт-петербургском «Зените». Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал сине-бело-голубых «денежным мешком».



«Зенит» — европейский гранд, но только по инфраструктуре, а по результатам — средний европейский клуб. Они выиграли один раз Лигу Европы, и сразу топ-клуб? Если бы они выходили каждый год из группы Лиги чемпионов, тогда можно было бы сказать, что это топовый европейский клуб. Они каждый год в группе занимают или третье место, или последнее. По инфраструктуре «Зенит» входит в пятёрку лучших клубов Европы.



Если у них есть возможность, почему бы им не покупать много игроков? Так делало и «Динамо»: покупали много игроков, а потом отдавали в аренду. Если есть возможность, почему бы не воспользоваться? Что бы мы ни говорили, каждый футболист ищет для себя лучшее место. Почему футболист не должен уезжать в Санкт-Петербург, если ему поступает достойное предложение? У него же не две жизни, у него только одна.



«Зенит» — денежный мешок, как «ПСЖ». Это так и есть. Деньги есть — покупают. У «Уфы» или «Урала» нет столько денег, они не могут позволять себе такую вальяжность», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира: