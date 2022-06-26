Агент: Вагнер Лав мечтает завершить карьеру в ЦСКА. Он мог вернуться, но не получилось

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, высказался о будущем футболиста.
«У Вагнера закончился полугодовой контракт с датским «Мидтьюлланном», но он не планирует завершать карьеру. Его мысли только о футболе. Мы ведём переговоры с несколькими клубами. Рад слышать, что Вагнера по-прежнему любят в России. Когда в 2004-м он перешёл в ЦСКА, этот переход открыл дорогу для многих других бразильцев. Мы очень благодарны за ту любовь и трепет, с которым к нам относились в России. Здорово, что Вагнер выиграл столько трофеев с ЦСКА.
Вагнер мечтает завершить карьеру в ЦСКА. Мы были близки к возвращению в Москву, но не получилось. Сейчас им интересуются клубы из чемпионатов Бразилии, Турции и Азербайджана», — цитирует Феррейру Metaratings.
Напомним, бразильский нападающий выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также вернулся в клуб в 2013-м. Вместе с армейцами Вагнер Лав взял 14 трофеев.
Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ:
- 27 июня 2022
-
00:25
-
00:20
- 26 июня 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:38
-
23:26
-
23:17
-
23:13
-
23:13
-
23:06
-
23:05
-
23:00
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:39
-
22:22
-
22:17
-
22:14
-
21:59
-
21:44
-
21:41
-
21:38
-
21:32
-
21:30
-
21:19
-
21:14
-
21:03
-
20:58
-
20:52
-
20:43
-
20:40
-
20:35
-
20:25
-
20:24