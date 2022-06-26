Агент: Вагнер Лав мечтает завершить карьеру в ЦСКА. Он мог вернуться, но не получилось

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, высказался о будущем футболиста.



«У Вагнера закончился полугодовой контракт с датским «Мидтьюлланном», но он не планирует завершать карьеру. Его мысли только о футболе. Мы ведём переговоры с несколькими клубами. Рад слышать, что Вагнера по-прежнему любят в России. Когда в 2004-м он перешёл в ЦСКА, этот переход открыл дорогу для многих других бразильцев. Мы очень благодарны за ту любовь и трепет, с которым к нам относились в России. Здорово, что Вагнер выиграл столько трофеев с ЦСКА.



Вагнер мечтает завершить карьеру в ЦСКА. Мы были близки к возвращению в Москву, но не получилось. Сейчас им интересуются клубы из чемпионатов Бразилии, Турции и Азербайджана», — цитирует Феррейру Metaratings.



Напомним, бразильский нападающий выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также вернулся в клуб в 2013-м. Вместе с армейцами Вагнер Лав взял 14 трофеев.

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