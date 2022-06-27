«Манчестер Юнайтед» получил предложение о продаже хавбека Перейры

«Фулхэм», по итогам сезона-2021/2022 вылетевший в Чемпионшип, заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Андреасом Перейрой. Об этом сообщает Марсело Хазан в «Твиттере». По сведениям источника, лондонский клуб предлагает за 26-летнего бразильского игрока € 10+3 млн. Теперь «Манчестер Юнайтед» осталось убедить Перейру, который минувший сезон проводил на правах аренды во «Фламенго».

Перейра стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2012 году. С тех пор Андреас в 75 матчах за команду забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце следующего сезона.

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