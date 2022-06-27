Известный певец Эд Ширан провёл концерт на «Уэмбли» в футболке женской сборной Англии

Известный британский певец Эд Ширан решил поддержать английских футболисток перед предстоящим чемпионатом Европы 2022 года.

Фото: Соцсети Эммы Кларк.

Во время своего концерта на стадионе «Уэмбли» исполнитель надел футболку женской сборной Англии. Ширан вышел на сцену в футболке под 22-м номером. Отметим, что певец нередко выходит на выступления в спортивной атрибутике. Так, например, в мае нынешнего года во время концерта в Кардиффе Эд исполнял песни в футболке нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла.



Недавно британец участвовал в презентации формы «Ипсвич Таун» на сезон-2022/2023. Клуб выступает в третьем по силе английском дивизионе. Ширан с детства является болельщиком команды.



Напомним, женский чемпионат Европы пройдёт с 6 по 31 июля в Англии. Сборная России была отстранена от участия в турнире, её заменила Португалия.