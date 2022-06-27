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«Манчестер Юнайтед» сообщил Криштиану Роналду, что не отпустит его летом

«Манчестер Юнайтед» сообщил Криштиану Роналду, что не отпустит его летом
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, скорее всего, не покинет «Олд Траффорд» в летнее трансферное окно.

Как сообщает ESPN, представители «красных дьяволов» сообщили 37-летнему португальцу, что клуб не отпустит его этим летом. В «МЮ» рассчитывают, что Роналду останется в команде. Новый главный тренер манчестерского клуба Эрик тен Хаг также хочет, чтобы Криштиану продолжил играть за «Ман Юнайтед».

Ранее стало известно, что Роналду находится на грани нервного срыва и желает покинуть «МЮ». Португальца не устраивает работа клуба на трансферном рынке. Среди претендентов на 37-летнего футболиста называются «Челси» и «Спортинг». Также с подписанием Роналду связывали «Баварию», но она отказалась от данной идеи из-за финансовых причин.

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