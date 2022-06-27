Мирча Луческу: люди останавливали меня, чтобы поблагодарить за то, что я вернулся в Киев

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Мирча Луческу рассказал о своём возвращении в Киев.

«Цель состояла в том, чтобы показать, что жизнь может продолжаться даже в таких условиях. Я гулял по городу, и люди останавливали меня, чтобы поблагодарить за то, что я вернулся в Киев, чтобы начать подготовку. Те, кто остался там, чувствуют себя брошенными. Поначалу самым сложным было обеспечить безопасность игроков. Чувство, которое мы чувствуем больше всего, — это страх, для всех. Мы должны были избавиться от этого страха. Единственным решением было продолжать играть в футбол. На мой взгляд, очень важно сыграть чемпионат в Украине, даже если нам придется делать это на менее опасных участках», — приводит слова Луческу Blick.

Ранее сообщалось, что новый сезон чемпионата Украины может начаться в августе.