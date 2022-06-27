«Реал» приобрёл нападающего молодёжной сборной Испании

Мадридский «Реал» приобрёл молодого форварда «Депортиво» Ноэля Лопеса. Согласно Transfermarkt, этот переход обошёлся столичной команде в € 600 тыс.

Сперва 19-летний нападающий начнёт выступление в составе «Кастильи», но постепенно будет привлекаться к основной команде.

Лопес является игроком молодёжной сборной Испании, за которую провёл шесть игр и не отметился забитыми мячами.

В прошлом сезоне он сыграл в Примере РФЕФ 28 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами и заработал одну жёлтую карточку. Более того, на счету Лопеса две безрезультативные игры в кубке Испании и три в юношеской лиге УЕФА.

Примечательно, что Ноэль является воспитанником «Депортиво». Всего на счету испанца четыре гола в 32 встречах за первую команду.