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«Реал» приобрёл нападающего молодёжной сборной Испании

«Реал» приобрёл нападающего молодёжной сборной Испании
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Мадридский «Реал» приобрёл молодого форварда «Депортиво» Ноэля Лопеса. Согласно Transfermarkt, этот переход обошёлся столичной команде в € 600 тыс.

Сперва 19-летний нападающий начнёт выступление в составе «Кастильи», но постепенно будет привлекаться к основной команде.

Лопес является игроком молодёжной сборной Испании, за которую провёл шесть игр и не отметился забитыми мячами.

В прошлом сезоне он сыграл в Примере РФЕФ 28 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами и заработал одну жёлтую карточку. Более того, на счету Лопеса две безрезультативные игры в кубке Испании и три в юношеской лиге УЕФА.

Примечательно, что Ноэль является воспитанником «Депортиво». Всего на счету испанца четыре гола в 32 встречах за первую команду.

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Источник: форвард «Реала» Диас намерен разорвать контракт с клубом
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