«Реал» приобрёл нападающего молодёжной сборной Испании
Поделиться
Мадридский «Реал» приобрёл молодого форварда «Депортиво» Ноэля Лопеса. Согласно Transfermarkt, этот переход обошёлся столичной команде в € 600 тыс.
Сперва 19-летний нападающий начнёт выступление в составе «Кастильи», но постепенно будет привлекаться к основной команде.
Лопес является игроком молодёжной сборной Испании, за которую провёл шесть игр и не отметился забитыми мячами.
В прошлом сезоне он сыграл в Примере РФЕФ 28 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами и заработал одну жёлтую карточку. Более того, на счету Лопеса две безрезультативные игры в кубке Испании и три в юношеской лиге УЕФА.
Примечательно, что Ноэль является воспитанником «Депортиво». Всего на счету испанца четыре гола в 32 встречах за первую команду.
Комментарии
- 27 июня 2022
-
02:13
-
01:55
-
01:38
-
01:36
-
01:28
-
01:13
-
01:02
-
00:46
-
00:25
-
00:20
- 26 июня 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:38
-
23:26
-
23:17
-
23:13
-
23:13
-
23:06
-
23:05
-
23:00
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:39
-
22:22
-
22:17
-
22:14
-
21:59
-
21:44
-
21:41
-
21:38
-
21:32
-
21:30
-
21:19
-
21:14
Партнерский контент