В сеть слили фото новой гостевой формы «Манчестер Юнайтед»

В социальные сети утекли фотографии новой гостевой формы «Манчестер Юнайтед», в которой футболисты будут выступать в сезоне-2022/2023.
Особенности футболки — это вставки на шее и плечах. Полосы adidas выполнены красным и чёрным по белому цвету самой джерси. Спонсором команды также осталась компания Team Viewer, чей логотип и надпись будут красоваться посредине джерси в новом сезоне. Но фотографий шорт на данный момент не было, так что остаётся гадать, в каком цвете и с какими вставками они будут выполнены.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» завершил сезон на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 очков в 38 матчах. Следующий сезон манкунианцы начнут под руководством нового наставника — 52-летнего нидерландского специалиста Эрика тен Хага.
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