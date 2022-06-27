20-летний форвард «Реймса» может заменить Левандовского в «Баварии»

Нападающий «Реймса» Уго Экитике может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Мануэль Вето в своём «твиттере».

По данным источника, 20-летний Экитике является приоритетным вариантом для мюнхенского клуба в случае ухода польского нападающего Роберта Левандовского. Единственным сомнением для «Баварии» является то, что игрока есть проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Экитике был близок к подписанию контракта с «Ньюкаслом», однако стороны ещё не достигли окончательного соглашения.

Также интерес к футболисту проявляют «Реал» и «ПСЖ».

Экитике выступает за основную команду «Реймса» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне он провёл за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.