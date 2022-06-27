Экс-игрок «Спартака» остался без клуба

Бывший алжирский полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни остался без клуба. Игрок покинул «Аль-Гараф», сообщает официальный сайт клуба. Теперь алжирец свободный агент.
Согласно данным портала Transfermarkt, катарский клуб заплатил красно-белым € 8 млн за 31-летнего футболиста. При этом ровно столько же «Спартак» потратил на приобретение алжирца у «Андерлехта» в январе 2018 года.
Софьян защищал цвета красно-белых с января 2018 года. До перехода в стан «Спартака» хавбек выступал за «Нант», воспитанником которого является, а также за «Кайсери Эрджиесспор», «Османлыспор», «Мехелен» и «Андерлехт». В сборную Алжира он вызывается с 2016 года.
15 февраля в матче Лиги Европы с «Атлетиком» дебютировал за новый клуб. В сезоне-2018/19 алжирский футболист провёл в российской Премьер-Лиге 18 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи.
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