Макар – MVP плей-офф НХЛ, Алберто интересен «Вест Хэму». Главное к утру

Канадский защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар признан самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги, бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто интересен «Вест Хэм Юнайтед», яркие эмоции российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского после поражения в финале Кубка Стэнли. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Защитник «Колорадо» Макар признан MVP плей-офф НХЛ.
2. «Вест Хэм» может подписать нападающего «Зенита» Юри Алберто.
3. Василевский начал громить подтрибунное помещение после поражения в финале Кубка Стэнли.
4. «Колорадо» обыграл «Тампу» и стал обладателем Кубка Стэнли – 2022.
5. Лунёв: «Фиорентина» для Кокорина не потолок.
6. Агент сообщил, что форвард «Сочи» Матео Кассьерра согласовал контракт с «Зенитом».
7. Непомнящий увеличил отрыв от Каруаны по итогам восьмого тура турнира претендентов.
8. «Манчестер Юнайтед» сообщил Криштиану Роналду, что не отпустит его летом.
9. Лунёв рассказал о разнице в требованиях к вратарям в России и Германии.
10. Главный тренер «Колорадо» установил уникальное достижение НХЛ.
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