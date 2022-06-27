Макар – MVP плей-офф НХЛ, Алберто интересен «Вест Хэму». Главное к утру

Канадский защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар признан самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги, бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто интересен «Вест Хэм Юнайтед», яркие эмоции российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского после поражения в финале Кубка Стэнли. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Защитник «Колорадо» Макар признан MVP плей-офф НХЛ.

2. «Вест Хэм» может подписать нападающего «Зенита» Юри Алберто.

3. Василевский начал громить подтрибунное помещение после поражения в финале Кубка Стэнли.

4. «Колорадо» обыграл «Тампу» и стал обладателем Кубка Стэнли – 2022.

5. Лунёв: «Фиорентина» для Кокорина не потолок.

6. Агент сообщил, что форвард «Сочи» Матео Кассьерра согласовал контракт с «Зенитом».

7. Непомнящий увеличил отрыв от Каруаны по итогам восьмого тура турнира претендентов.

8. «Манчестер Юнайтед» сообщил Криштиану Роналду, что не отпустит его летом.

9. Лунёв рассказал о разнице в требованиях к вратарям в России и Германии.

10. Главный тренер «Колорадо» установил уникальное достижение НХЛ.